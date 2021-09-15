Ежегодно по результатам исследований аналитиков составляется ТОП лучших университетов мира — Times Higher Education. В этом году в него вошли свыше 1600 учреждений из 99 государств. Они были проанализированы по 13 основным показателям, которые дали представление об эффективности работы этих ВУЗов в четырех областях, связанных с преподаванием, передачей знаний, проведением исследований и международными перспективами.

Дополнительно в этом году специалисты исследовали свыше 108 млн. цитат, опубликованных в более чем 14,4 млн. научных трудах. Кроме того, были взяты во внимание ответы на вопросы порядка 22 тыс. ученых из разных государств мира. Всего в ТОП вошли 1662 университета. К ним могли добавиться еще 452 ВУЗа, предоставивших свои данные, но они не прошли сквозь отбор.

По итогам исследований в ТОП-5 вошли:

Оксфорд. Калифорнийский техинститут. Гарвард. Стэнфорд. Кембридж.

Первая и пятая строчка в списке принадлежат британским ВУЗам, остальные места отведены «американцам». Что касается учебных учреждений СНГ, то самую высокую позицию (158-ю) занял российский университет Ломоносова. Украинский Сумской университет расположился на 501-й строчке. Белорусскому Государственному университету досталась 1200-е место.

При формировании списка аналитики выявили ряд примечательных фактов: