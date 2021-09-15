Обнародован рейтинг лучших университетов мира
Ежегодно по результатам исследований аналитиков составляется ТОП лучших университетов мира — Times Higher Education. В этом году в него вошли свыше 1600 учреждений из 99 государств. Они были проанализированы по 13 основным показателям, которые дали представление об эффективности работы этих ВУЗов в четырех областях, связанных с преподаванием, передачей знаний, проведением исследований и международными перспективами.
Дополнительно в этом году специалисты исследовали свыше 108 млн. цитат, опубликованных в более чем 14,4 млн. научных трудах. Кроме того, были взяты во внимание ответы на вопросы порядка 22 тыс. ученых из разных государств мира. Всего в ТОП вошли 1662 университета. К ним могли добавиться еще 452 ВУЗа, предоставивших свои данные, но они не прошли сквозь отбор.
По итогам исследований в ТОП-5 вошли:
- Оксфорд.
- Калифорнийский техинститут.
- Гарвард.
- Стэнфорд.
- Кембридж.
Первая и пятая строчка в списке принадлежат британским ВУЗам, остальные места отведены «американцам». Что касается учебных учреждений СНГ, то самую высокую позицию (158-ю) занял российский университет Ломоносова. Украинский Сумской университет расположился на 501-й строчке. Белорусскому Государственному университету досталась 1200-е место.
При формировании списка аналитики выявили ряд примечательных фактов:
- впервые в ТОП-20 вошли сразу два китайских университета: из Пекина и Цинхуа — оба расположились на 16-й строчке;
- больше всего в рейтинге оказалось американских ВУЗов — 183 (из них 57 входят в ТОП-20);
- по числу учреждений, входящих в ТОП-200, Китай вышел на 5 место (в прошлом году был седьмым), опередив Канаду и встав на один уровень с Нидерландами;
- в ТОПе добавились ВУЗы шести стран, которых не было в прошлом году: Эквадора, Азербайджана, Фиджи, Эфиопии, Палестины и Танзании.