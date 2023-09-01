Хотите выиграть месяц роскошного пребывания в Италии? Это возможно (если вы художник)

Италия — страна, которая всегда служила источником вдохновения для художников со всего мира. Сейчас один из живописных городов этой страны предлагает создать для него произведение искусства в обмен на месяц бесплатного проживание в роскошных условиях. Рассказываем подробнее об этой возможности.

Джузеппе Качиоппо, мэр итальянского города Самбука-ди-Сицилия, объявил открытый конкурс для художников со всего мира. В обмен на бесплатное месячное пребывание, вы должны создать произведение искусства, которое вы передадите городу. Ваше творение может стать частью городского ландшафта или местного городского музея.

Самбука-ди-Сицилия — это место, где искусство, история и природа сливаются воедино. Этот город был основан еще в 830 году н.э. и получил прозвище «сицилийский амбар» за свою историю производства зерна.

Вы можете создавать то, что вас вдохновляет — от уличных инсталляций, картин и скульптур до перформансов или поэзии. Город приветствует разнообразие искусства и готов внести вклад в ваше творчество.

Что получат победители?

Победители этого конкурса будут жить в двух роскошных резиденциях с кухней, кабинетом, гостиной и балконом с потрясающим видом на озеро и древнюю арабскую крепость. Эти уютные дома станут вашим временным пристанищем, в котором вы сможете с головой погрузиться в творческий процесс.

Кроме этого, каждому из двух выбранных художников будет выплачен гонорар в размере $2150, а также $1265 на покупку необходимых материалов. Также вам будет предоставлено бесплатное питание.

Как принять участие?