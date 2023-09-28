Министр внутренних дел Германии, Нэнси Фезер, объявила о введении временных проверок на границах Германии с Польшей и Чехией. Этот шаг призван сдержать поток мигрантов и защитить интересы страны.

Германия объявила о введении «гибких выборочных проверок» на границах с Польшей и Чехией с целью пресечения торговли людьми и контроля над потоком мигрантов. Эти меры вводятся на фоне роста числа просителей убежища в стране. За первые восемь месяцев 2023 года в Германию обратились около 204,000 человек, что на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Контекст

Следует отметить, что данное решение принято в преддверии выборов в Баварии и Гессене. Немецкие политики, включая канцлера Олафа Шольца, стараются продемонстрировать жесткую позицию в вопросах миграции, чтобы привлечь избирателей.

Что касается Чехии, министр внутренних дел Чехии, Вит Ракушан, подтвердил сотрудничество с Германией в области пограничного контроля.

Польша также ужесточает контроль на своих границах

В начале этой недели премьер-министр страны Моравецкий дал указание главе МВД и администрации провести более тщательные проверки автобусов и автомобилей, движущихся через польско-словацкую границу. В последнее время количество лиц, пытающихся незаконно проникнуть в Германию через Польшу по так называемому «балканскому маршруту», стало значительно возрастать.

Также усилена деятельность пограничных служб на границе с Литвой. На данном участке также увеличено количество патрулей, осуществляющих проверки легковых автомобилей, грузовых фургонов, микроавтобусов и автобусов на дорогах. Это связано с увеличением числа иностранных граждан, въезжающих незаконно в Литву и затем продолжающих свой путь на запад через внутренние границы Евросоюза.