«Квартира в Искеле за 9 лет подорожала втрое, но отопления в большинстве домов все еще нет». Белоруска переехала на Северный Кипр и рассказывает о жизни и инвестициях

В последнее время никого не удивить переездами на ПМЖ в другие страны, пусть и очень далекие от места рождения. Однако есть люди, которые уехали из своих стран много лет назад, когда это еще не было чем-то популярным, и Елизавета — одна из них. Девушка поступила в магистратуру в университете на Северном Кипре, и уехала из Беларуси в далеком 2013 году. А уже спустя 10 лет она — руководитель департамента продаж компании Goldmark estates. О своей жизни на острове, об инвестициях в недвижимость Северного Кипра и обо всех плюсах и минусах переезда — в большом интервью для Realting.

«Здесь моя жизнь не стала спокойной и безоблачной». О плюсах и минусах жизни на Северном Кипре

— Как давно вы живете на Северном Кипре и почему переехали? Что было самым сложным в первое время?

— Я переехала на Северный Кипр почти 10 лет назад — в сентябре 2013 года. Тогда я приехала на остров с одним чемоданом, чтобы учиться в магистратуре одного из местных университетов. Все началось с того, что я работала от Минской турфирмы на одной из международных выставок, и там помогла одному из англоговорящих участников выставки. Он оказался проректором университета на Северном Кипре и рассказал, что можно выиграть грант на обучение, если успешно сдать экзамен/тестирование здесь, в Минске. Все, что требовалось тогда, — знание английского языка. Я как раз закончила Белорусский государственный экономический университет, и решила: почему бы и не попробовать получить такой грант? В итоге я прошла этот экзамен, и даже попала в пятерку лучших — именно для них обучение на Северном Кипре было бесплатным. Уже через несколько месяцев я была в самолете с чемоданом вещей и примерно $1500 в кармане.

В те времена я ничего не знала о Кипре, не понимала даже разницы между Северной и Южной частью — просто ехала за мечтой жить и учиться у моря в теплом климате. Забегая вперед, скажу: вот уже 10 лет у меня не закрадывалось ни одной мысли уехать или выбрать другое место для жизни.

На Северном Кипре есть много неочевидных бонусов, о которых узнаешь, только приехав сюда. Основные — это, конечно же, климат и экология, возможность круглый год жить в пешей доступности к Средиземному морю, безопасность, гостеприимный и приветливый местный народ и спокойный размеренный уклад жизни (я не любитель мегаполисов). Сейчас на Кипре я живу со своей семьей и детьми и убеждена, что для жизни с маленькими детьми это лучшее место. Плюс на Кипре я нашла свою любимую работу и с 2014 года работаю в сфере недвижимости и на данный момент руковожу департаментом продаж компании Goldmark estates.

Однако нельзя сказать, что, приехав на остров, моя жизнь сразу стала спокойной и безоблачной — период адаптации никто не отменял. На первоначальном этапе для меня очень сложной стала бюрократия, а именно оформление ВНЖ, регистрация договора аренды, сбор справок, замена водительских прав и т.д. Но тяжелее всего было даже не оформление бумаг, а нехватка общения. Я приехала на остров одна, и первое время было сложно адаптироваться к отсутствию знакомых, друзей или близких. Плюс нужно учитывать, что это был 2013 год и в интернете почти не было информации о Северном Кипре, не считая рекламных статей, не было инстаграм- или ютуб-блогов о жизни на Кипре — я переезжала, по сути, вслепую.

В 2023 году адаптироваться и решить все вопросы с документами на острове достаточно просто, так как достаточно информации в открытом доступе, многие процессы, включая ВНЖ, стали оформляться онлайн и у многих государственных сайтов появились версии на английском языке. Также, в связи с переездом на ПМЖ большого количества русскоговорящего населения, в медицинских центрах, банках, аптеках, школах появились русскоговорящие сотрудники и консультанты, что позволяет нашим людям еще быстрее войти в привычный ритм жизни уже в новой для себя стране. И, что не мало важно, на Кипре очень отзывчивый местный народ — они всегда открыты к общению и готовы помочь даже малознакомым людям и хорошо относятся к приезжающим в их страну.

— Изменилось ли ваше мнение о Северном Кипре после нескольких лет жизни на острове? Какие случились приятные и неприятные открытия?

— За это время случилось множество открытий, и большинство, конечно, приятных. Первое, что приходит на ум, когда я думаю об острове, — это вкусная еда (даже была идея проведения гастротуров для иностранцев), чистейшее море, безопасность, отзывчивые люди, отличный климат и доступность жизни в финансовом аспекте.

Кипр влюбляет в себя с первого взгляда. Помимо любви к острову, людей, которые принимают решение остаться здесь жить, привлекает простая и быстрая процедура оформления ВНЖ, возможность устроить детей в частные школы, которые обучают по кембриджской системе и доступные цены. И, как бонус море, солнце и чистая экология.

Если говорить о неприятных «открытиях» на Северном Кипре, то для меня это, в первую очередь, отсутствие отопления. Я отчетливо помню свою первую зиму на Кипре, когда пришлось покупать множество теплой домашней одежды. Местные шутят: «хочешь согреться зимой на Кипре, выйди на улицу», и это действительно та (особенно, если это квартиры в старых домах).

Также для меня было непривычно, что нет централизованной службы такси (как Uber, например) и очень слабо развит общественный транспорт. Например, в районе Кирения есть маршрутки и между крупными городами пару раз в день ходит автобус, но угадать с его расписанием сложно. Конечно, если есть автомобиль, этот недостаток нивелируется, но все же.

И непривычной остается медлительность киприотов — к этому привыкнуть сложнее всего. Они не спешат выполнять свою работу, и если у вас что-то сломалось в доме, и вы вызвали мастера, то в лучшем случае он придет через пару дней, а, может, и забудет вовсе. Но, к счастью, многие приезжающие открывают свои компании, предоставляющие услуги ремонта и др. и оказывают услуги в привычном нам темпе и качестве.

Для приезжающих из крупных городов также открытием становится отсутствие крупных торговых центров (магазинов много, но все разбросаны по городу) и отсутствие доставок (не считая доставок из ресторанов). Но к этому тоже быстро привыкаешь, и если хочется устроить себе глобальный шопинг, то рядом есть Стамбул — всего 1 час на самолете, и перед Вами открыты магазины всех марок и брендов.

«Есть нюансы, о которых должен знать каждый инвестор»

— Северный Кипр становится все более популярным у инвесторов — почему, на ваш взгляд?

— Действительно, Северный Кипр за последние пару лет стал привлекательной страной для инвесторов из множества стран. Среди наших покупателей граждане не только России, Беларуси, Украины и Казахстана, но и Великобритании, США, Германии, Израиля, Норвегии и других стран. Рынок недвижимости Северного Кипра быстро растет и, в первую очередь, инвесторов привлекают конечно же цены, выгодные планы оплат и возможность сдавать недвижимость в аренду практически круглый год, так как на Кипре достаточно длительный сезон.

Внимание большинства инвесторов обращено на новые проекты на этапе котлована, так как именно на этом этапе можно получить максимальную финансовую выгоду. Но не только на этом этапе можно выгодно вложить деньги в недвижимость Северного Кипра. Здесь недвижимость в разы дешевле, чем на остальных курортах средиземноморских стран — за квартиру-студиюв новостройке цены стартуют от 80,000 евро. Плюс можно выиграть на динамике роста цен по мере строительства проекта.

В итоге у инвесторов есть две модели поведения на рынке. Первая — приобрести недвижимость и сдавать ее в аренду, когда она будет достроена. Вторая — вложиться на этапе котлована, дождаться окончания строительства и перепродать, заработав 20-25% и более, даже не дожидаясь окончания строительства объекта.

— Звучит все подозрительно просто и выгодно. В чем подвох?

— На самом деле не все так просто. При покупке недвижимости на Северном Кипре важно знать несколько нюансов, и каждый инвестор должен знать о них заранее:

во-первых, площадь объекта недвижимости рассчитывается по внешнему углу здания , а это значит, что в общую площадь недвижимости входят и стены. В прайсах указана именно общая площадь, а не фактическая жилая.

, а это значит, что в общую площадь недвижимости входят и стены. В прайсах указана именно общая площадь, а не фактическая жилая. во-вторых, налоги и дополнительные платежи не входят в стоимость , указанную в прайсе. При покупке недвижимости и ее последующем оформлении покупателя ждут следующие дополнительные платежи: гербовый сбор — 0,5% от стоимости объекта (оплачивается при регистрации договора в земельном кадастре), 5% НДС и 3% налог на перевод титула на имя покупателя. Также к единоразовым платежам стоит отнести трансформаторный сбор — его стоимость варьируется от 500 до 2500 фунтов в зависимости от комплекса. И, конечно же, есть ежегодный налог на недвижимость , который рассчитывается, исходя из площади объекта недвижимости. За каждый квадратный метр владелец недвижимости должен оплатить 3 турецкие лиры — например за квартиру 100 кв.м. владелец раз в год должен оплатить 300 лир (около $16).

, указанную в прайсе. При покупке недвижимости и ее последующем оформлении покупателя ждут следующие дополнительные платежи: гербовый сбор — 0,5% от стоимости объекта (оплачивается при регистрации договора в земельном кадастре), 5% НДС и 3% налог на перевод титула на имя покупателя. Также к единоразовым платежам стоит отнести трансформаторный сбор — его стоимость варьируется от 500 до 2500 фунтов в зависимости от комплекса. И, конечно же, есть , который рассчитывается, исходя из площади объекта недвижимости. За каждый квадратный метр владелец недвижимости должен оплатить 3 турецкие лиры — например за квартиру 100 кв.м. владелец раз в год должен оплатить 300 лир (около $16). в-третьих, так же, как и при покупке недвижимости в любой другой стране инвестор должен обратить внимание на расположение объекта и инфраструктуру района , так как это напрямую влияет на уровень потенциального дохода.

, так как это напрямую влияет на уровень потенциального дохода. в-четвертых, конечно, не забыть проверить документы на объект недвижимости, но с этим ему помогут юристы и лицензированное агентство недвижимости.

— Как выбрать недвижимость для инвестиций? На какие города обращать внимание?

— Первый вопрос, который я всегда задаю клиентам, — какова цель приобретения недвижимости? Нужно понимать, что не вся недвижимость является инвестиционно привлекательной. Можно найти апартаменты высоко в горах по цене ниже рынка и надеяться, что квартира будет активно сдаваться в краткосрочную аренду, хотя до моря там несколько километров и вид на соседний дом. Но это иллюзии и мечты. Выбирать недвижимость под инвестиции и выбирать недвижимость на свой вкус и для себя — это две кардинально разные позиции. Выбирая недвижимость под инвестиции, вы должны, во-первых, проанализировать средний рост цен на недвижимость в данном регионе. Далее нужно оценить недвижимость с точки зрения привлекательности для туристов: что есть в комплексе, как далеко он от моря, какой рядом пляж и инфраструктура. Следующий шаг — проанализировать средние показатели по сдаче в аренду. Все эти данные помогут просчитать примерный срок возврата инвестиций.

В этом году я советую обратить внимание на быстро развивающиеся прибрежные районы — Искеле (который вошел в список Форбс как инвестиционно привлекательный район) и Эсентепе. Оба района находятся на этапе активного развития и застройки, имеют стабильный ежегодный рост цен и пользуются популярностью среди туристов. Приведу пример в цифрах: в 2014 году в районе Искеле квартира-студия стоила 25,000 фунтов, а сейчас аналогичные квартиры стартуют от 75,000 фунтов. Прирост за 9 лет составил 200%! И цены продолжают стабильно расти параллельно с развитием региона.

Также в этих районах есть возможность приобрести недвижимость с выгодным планом оплат. Большинство проектов предлагают первоначальный взнос в размере 30% и рассрочку под 0% годовых от 24 до 120 месяцев! Бонус длительной рассрочки в том, что после сдачи объекта в эксплуатацию, вы сможете сдавать недвижимость в краткосрочную аренду и частично или полностью (зависит от конкретного объекта) перекрывать ежемесячные платежи по рассрочке.

— Можно ли инвестировать в недвижимость Северного Кипра самостоятельно?

— Конечно, инвестировать самостоятельно можно, но придется потратить уйму времени и усилий на изучение рынка недвижимости, проверки застройщиков и проектов. Поэтому я бы рекомендовала обращаться к профессионалам, которые проведут за руку, расскажут про все тонкости и «подводные камни», помогут не только с поиском и подбором недвижимости, но и с оформлением недвижимости в собственность и последующей сдачей в аренду или перепродажей. Тем более, нужно учитывать, что лицензированные агентства недвижимости работают по прайсам застройщиков и не берут дополнительных платежей с покупателей, а также знают о всех новых проектах и закрытых продажах, а для инвесторов это самое важное. Именно на закрытых продажах можно приобрести объект недвижимости максимально выгодно. Также каждая сделка, проведенная через лицензированное агентство недвижимости, застрахована на сумму до 200,000 евро.

Если все же было принято решение работать самостоятельно, то для начала стоит приехать на Северный Кипр на длительный срок и начать изучение рынка недвижимости, знакомство с застройщиками и проектами. После выбора проекта необходимо сделать проверку объекта недвижимости и документов застройщика. Обратите внимание, что вся документация на турецком языке и понадобится помощь квалифицированного юриста — тем более, что застройщики не помогают в процессе оформления недвижимости!

Стоимость услуг юриста в среднем составляет 1,500 британских фунтов стерлингов. Юрист поможет Вам с проверкой документов застройщика, оформлением договора купли-продажи и последующими процедурами оформления объекта в собственность. Подчеркну, что при самостоятельной работе без агента на острове все вопросы по обустройству недвижимости, сдаче в аренду, оплате счетов-налогов будут полностью ложиться на владельца недвижимости. Именно поэтому большинство инвесторов предпочитают работать с профессионалами рынка, чтобы для решения всех вопросов по недвижимости, включая ее сдачу в аренду, решал их представитель на острове.