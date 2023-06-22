Как картинка из Pinterest. В Таиланде за €515,000 продается красивейшая вилла

Летом в Таиланде довольно жарко — температура достигает +30-35°С. При такой погоде особенно приятно спрятаться от зноя в собственном доме с бассейнами и шезлонгами в тени. Именно на такую прекрасную виллу и будет наш сегодняшний обзор.

Вилла 3 спальни Пхукет, Таиланд € 515,000 5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

На о.Пхукет, рядом с пляжем Банг Тао выставлена на продажу красивейшая вилла общей площадью 296 кв.м. Дом был построен в 2019 году и размещается он на земельном участке общей площадью 381 м².

Планировка включает 5 комнат (3 из которых — спальни), 3 ванные комнаты и просторные террасы с оборудованными релакс-зонами. Возле виллы также есть собственный бассейн 4×10 метров, окруженный тропическим садом с террасой для загара, завтраков на свежем воздухе и зоной для барбекю.

Дом полностью меблирован, укомплектован всей необходимой бытовой техникой. За счет панорамных окон в каждой комнате вилла наполнена светом, а светлые стены в теплых тонах только подчеркивают этот эффект.

Интерьер виллы продуман до мелочей, дом выглядит уютным. Рассматривая фотографии, хочется остановиться и подольше изучать элементы дизайна в каждой комнате. Современные линии интерьера в сочетании с простотой форм мебели создают впечатление идеальной наполненности пространства.

От дома до пляжа Банг Тао можно доехать на собственном авто всего за 7 минут, здесь же находятся пляжные клубы Catch, Dream Beach Club и все условия для качественного пляжного отдыха. В 5 минутах езды от дома находится супермаркет Villa Market, шоппинг-улица Boat Avenue, торговый комплекс Porto de Phuket. Недалеко от комплекса расположен элитный комплекс Laguna с ресторанами, спа, бутиками и полем для гольфа. В 10 минутах езды — живописные пляжи Сурин, Лаем Синг, Камала.

По словам продавца, ежегодный прирост стоимости подобных объектов на острове от 3%. Это происходит за счет ограничения естественного природного ландшафта (Пхукет — это остров и земли здесь больше не становится) и ограничений на строительство. На Пхукете много национальных парков и заповедников где строить нельзя и кроме того существует ограничения по этажности. Власти острова хотят сохранить остров максимально зеленым и экологичным.