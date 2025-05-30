Превратите ваш бизнес в машину по привлечению клиентов с современным сайтом, который работает 24/7.

Зачем вам нужен профессиональный сайт?

Простая истина: пока ваши конкуренты получают клиентов из интернета, вы теряете деньги.

Профессиональный сайт поможет вам:

  • Получать больше заявок — клиенты найдут вас в любое время.
  • Экономить время — автоматизация заменит рутинную работу.
  • Выглядеть серьезнее — солидный сайт повышает доверие.
  • Продавать дороже — качественная подача объектов увеличивает стоимость.
  • Работать с любого устройства — клиенты смогут связаться с вами откуда угодно.

главная страница сайта для агентства недвижимости в Таиланде

Пример того, как выглядит главная страница сайта для агентства недвижимости в Таиланде

Что вы получите с нашим решением

Мы разработали продукт, который выходит далеко за рамки простого информационного ресурса. Наш сайт — это мощный маркетинговый инструмент с расширенным функционалом. 

Все настроено и готово к работе:

  • Запуск за 1-3 дня — не ждите месяцами.
  • Автозагрузка объектов — добавили на платформе Realting, появилось на сайте.
  • Заявки сразу идут к вам — в WhatsApp, Telegram и на почту.
  • Работает на телефонах — 70% клиентов заходят в сеть с мобильного.

Дополнительный доход

Размещайте объекты партнеров и получайте комиссию — ваш сайт будет зарабатывать, даже когда вы спите.

Умные инструменты для продаж:

  • Интерактивная карта — клиенты видят расположение объектов.
  • Квиз для новостроек — определяет потребности и собирает контакты.
  • Telegram-бот — мгновенно уведомляет о новых объектах.
  • Мультиязычность — работайте с иностранными клиентами.

cайт агентства недвижимости

сайт агентства недвижимости

Наши цены (специальное предложение)

Создание сайта

€799 вместо €1900
Экономия €1101

Что входит:

  • Готовый сайт с вашим дизайном.
  • Настройка всех функций.
  • Обучение работе с системой.
  • Бесплатный хостинг (нужно приобрести лишь домен).

Ежемесячное обслуживание

Период

Цена

Выгода

1 год

€300/год

-40% к месячной цене

3 месяца

€120

-20% к месячной цене

1 месяц

€50

Базовая цена

В стоимость обслуживания входит:

  • Техническая поддержка.
  • Обновления функций.
  • Интеграция с мессенджерами.
  • Бесплатный хостинг.

Итого за первый год: €1099

€799 (создание) + €300 (год обслуживания)

Начните получать больше клиентов уже сегодня

Оставьте заявку прямо сейчас — наш менеджер свяжется с вами в течение часа и покажет примеры готовых сайтов.