Готовые сайты для агентств недвижимости, риелторов и застройщиков: эффективное решение от Realting

Превратите ваш бизнес в машину по привлечению клиентов с современным сайтом, который работает 24/7.

Зачем вам нужен профессиональный сайт?

Простая истина: пока ваши конкуренты получают клиентов из интернета, вы теряете деньги.

Профессиональный сайт поможет вам:

Получать больше заявок — клиенты найдут вас в любое время.

— клиенты найдут вас в любое время. Экономить время — автоматизация заменит рутинную работу.

— автоматизация заменит рутинную работу. Выглядеть серьезнее — солидный сайт повышает доверие.

— солидный сайт повышает доверие. Продавать дороже — качественная подача объектов увеличивает стоимость.

— качественная подача объектов увеличивает стоимость. Работать с любого устройства — клиенты смогут связаться с вами откуда угодно.

Пример того, как выглядит главная страница сайта для агентства недвижимости в Таиланде

Что вы получите с нашим решением

Мы разработали продукт, который выходит далеко за рамки простого информационного ресурса. Наш сайт — это мощный маркетинговый инструмент с расширенным функционалом.

Все настроено и готово к работе:

Запуск за 1-3 дня — не ждите месяцами.

— не ждите месяцами. Автозагрузка объектов — добавили на платформе Realting, появилось на сайте.

— добавили на платформе Realting, появилось на сайте. Заявки сразу идут к вам — в WhatsApp, Telegram и на почту.

— в WhatsApp, Telegram и на почту. Работает на телефонах — 70% клиентов заходят в сеть с мобильного.

Дополнительный доход

Размещайте объекты партнеров и получайте комиссию — ваш сайт будет зарабатывать, даже когда вы спите.

Умные инструменты для продаж:

Интерактивная карта — клиенты видят расположение объектов.

— клиенты видят расположение объектов. Квиз для новостроек — определяет потребности и собирает контакты.

— определяет потребности и собирает контакты. Telegram-бот — мгновенно уведомляет о новых объектах.

— мгновенно уведомляет о новых объектах. Мультиязычность — работайте с иностранными клиентами.

Наши цены (специальное предложение)

Создание сайта

€799 вместо €1900

Экономия €1101

Что входит:

Готовый сайт с вашим дизайном.

Настройка всех функций.

Обучение работе с системой.

Бесплатный хостинг (нужно приобрести лишь домен).

Ежемесячное обслуживание

Период Цена Выгода 1 год €300/год -40% к месячной цене 3 месяца €120 -20% к месячной цене 1 месяц €50 Базовая цена

В стоимость обслуживания входит:

Техническая поддержка.

Обновления функций.

Интеграция с мессенджерами.

Бесплатный хостинг.

Итого за первый год: €1099

€799 (создание) + €300 (год обслуживания)

Начните получать больше клиентов уже сегодня