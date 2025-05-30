Готовые сайты для агентств недвижимости, риелторов и застройщиков: эффективное решение от Realting
Превратите ваш бизнес в машину по привлечению клиентов с современным сайтом, который работает 24/7.
Зачем вам нужен профессиональный сайт?
Простая истина: пока ваши конкуренты получают клиентов из интернета, вы теряете деньги.
Профессиональный сайт поможет вам:
- Получать больше заявок — клиенты найдут вас в любое время.
- Экономить время — автоматизация заменит рутинную работу.
- Выглядеть серьезнее — солидный сайт повышает доверие.
- Продавать дороже — качественная подача объектов увеличивает стоимость.
- Работать с любого устройства — клиенты смогут связаться с вами откуда угодно.
Пример того, как выглядит главная страница сайта для агентства недвижимости в Таиланде
Что вы получите с нашим решением
Мы разработали продукт, который выходит далеко за рамки простого информационного ресурса. Наш сайт — это мощный маркетинговый инструмент с расширенным функционалом.
Все настроено и готово к работе:
- Запуск за 1-3 дня — не ждите месяцами.
- Автозагрузка объектов — добавили на платформе Realting, появилось на сайте.
- Заявки сразу идут к вам — в WhatsApp, Telegram и на почту.
- Работает на телефонах — 70% клиентов заходят в сеть с мобильного.
Дополнительный доход
Размещайте объекты партнеров и получайте комиссию — ваш сайт будет зарабатывать, даже когда вы спите.
Умные инструменты для продаж:
- Интерактивная карта — клиенты видят расположение объектов.
- Квиз для новостроек — определяет потребности и собирает контакты.
- Telegram-бот — мгновенно уведомляет о новых объектах.
- Мультиязычность — работайте с иностранными клиентами.
Наши цены (специальное предложение)
Создание сайта
€799 вместо €1900
Экономия €1101
Что входит:
- Готовый сайт с вашим дизайном.
- Настройка всех функций.
- Обучение работе с системой.
- Бесплатный хостинг (нужно приобрести лишь домен).
Ежемесячное обслуживание
|
Период
|
Цена
|
Выгода
|
1 год
|
€300/год
|
-40% к месячной цене
|
3 месяца
|
€120
|
-20% к месячной цене
|
1 месяц
|
€50
|
Базовая цена
В стоимость обслуживания входит:
- Техническая поддержка.
- Обновления функций.
- Интеграция с мессенджерами.
- Бесплатный хостинг.
Итого за первый год: €1099
€799 (создание) + €300 (год обслуживания)
Начните получать больше клиентов уже сегодня
— наш менеджер свяжется с вами в течение часа и покажет примеры готовых сайтов.