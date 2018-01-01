Жилой комплекс BREEZE, smell the scents of the Mediterranean

BREEZE - это новое частное и закрытое сообщество, созданное для того, чтобы жить с максимальной функциональностью, наблюдая за Средиземным морем, в очень тихом районе, с легким общением и недалеко от пляжей, ( менее 8 км от Кала Финестрата ) и эксклюзивного поля для гольфа Puig Campana, Mall, Рестораны, школы, аптеки, банки и La Marina.

ТИПОЛОГИЯ домов: 2-3 BR Apartments + 2 бани и 3 BD Townhouses

Каждый дом спроектирован с великолепным видом на общие зоны с видом на бассейн и частные сады, улучшая природную среду, горизонт Бенидорма и некоторые объекты также имеют вид на море.

BREEZE - это закрытое сообщество, построенное с превосходными качествами и прекрасной отделкой.

Удобства Жилого:

Частная открытая парковка

Кладовки

Ландшафтные садовые зоны

Детская игровая площадка

Общий бассейн

Зона хранения цикла

Буксиры и виллы имеют по желанию частный бассейн

55 км от аэропорта

Удобства дома:

Аэротермальная система для горячей воды

Солнечные тепловые панели для поддержки электроснабжения

А / С и нагреватель с тепловым насосом в комплекте

Двойное остекление во всех окнах

Предварительная установка для электромобиля

Кухня оборудована стеклокерамической плитой, электрической духовкой и вытяжной плитой

Моторизованные ставни с выключателем управления в спальнях и гостиной.

Дата доставки: март 2025

Расположение: 45 минут езды от международного аэропорта, 5 часов от Мадрида, Марбельи и Барселоны, 1 и ½ час от Валенсии и 35 минут от города Аликанте.

КЛИМАТ: известный как Флорида Средиземного моря, солнечная и мягкая, круглый год.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ: замечательно доступная по сравнению, например, с крупными городами, такими как Барселона или Мадрид, где стандарт выше на 31% в потребительских ценах





Цена и условия оплаты:

2 BD + 2 ванны с 72 м2 жилой площади + 43 м террасы - от 242.000 €

3 BD + 2 ванны с 83 м2 жилой площади + 52 м террасы - от 262.000 €

3 BD + 3 ванны, ТУАЛЫ: 176 мт 2 + 17 м террасы + 67 м частного сада - от 367.000 €

Бронирование: 6.000 € плюс IVA = 6.600 €

30 дней с момента бронирования: 30%

6 месяцев из резерва: 10%

Вручение ключей: март 2025 года: 60% остаток оплачивается по нотариальной подписи

( IVA, нотариус и регистрация имущества, не включены )

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