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Инвестиционная недвижимость в Венгрии

Центральная Венгрия
29
Задунайский край
16
Северный Альфёльд
13
Vaci jaras
6
Вац
6
Центрально-Задунайский край
6
Южно-Задунайский край
6
Южный Альфёльд
6
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58 объектов найдено
Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 466 м²
€117,939
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Инвестиционная в Paradsasvar, Венгрия
Инвестиционная
Paradsasvar, Венгрия
Площадь 385 м²
€139,089
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Инвестиционная в Миндсент, Венгрия
Инвестиционная
Миндсент, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€1,18 млн
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Инвестиционная в Балашшадьярмат, Венгрия
Инвестиционная
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 360 м²
€328,040
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Инвестиционная 3 ванных в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная 3 ванных
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
€459,257
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 507 м²
€551,108
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Инвестиционная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Инвестиционная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€288,676
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Инвестиционная в Комло, Венгрия
Инвестиционная
Комло, Венгрия
Площадь 908 м²
€656,081
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Инвестиционная в Szekszardi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 1 999 м²
€144,148
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Инвестиционная в Папа, Венгрия
Инвестиционная
Папа, Венгрия
Площадь 550 м²
€131,216
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 145 м²
€115,470
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€278,704
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€279,071
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Инвестиционная в Тёрёкбалинт, Венгрия
Инвестиционная
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 553 м²
€1,13 млн
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 266 м²
€279,071
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 271 м²
€284,575
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Инвестиционная в Тисауйварош, Венгрия
Инвестиционная
Тисауйварош, Венгрия
Площадь 422 м²
€196,566
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 448 м²
€144,075
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 800 м²
€367,405
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Инвестиционная в Дабаш, Венгрия
Инвестиционная
Дабаш, Венгрия
Площадь 691 м²
€183,676
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Инвестиционная в Вац, Венгрия
Инвестиционная
Вац, Венгрия
Площадь 270 м²
€289,450
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Инвестиционная в Паннонхальма, Венгрия
Инвестиционная
Паннонхальма, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€524,865
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 106 м²
€209,683
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 800 м²
€1,05 млн
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 271 м²
€995,933
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 269 м²
€440,307
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Инвестиционная в Debreceni jaras, Венгрия
Инвестиционная
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 660 м²
€1,05 млн
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 90 м²
€1,29 млн
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 207 м²
€1,66 млн
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Инвестиционная в Будапешт, Венгрия
Инвестиционная
Будапешт, Венгрия
Площадь 510 м²
€682,188
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Типы недвижимости в Венгрии

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