Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Вилла

Виллы в Венгрии

;
Задунайский край
9
Центральная Венгрия
4
Западно-Задунайский край
7
Вилла Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Кеменешхёдьес, Венгрия
Вилла 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 90 м²
На левом берегу реки Маркал, между Мадьяргенчем и Шергени, находится небольшая деревня Кемен…
$63,378
Оставить заявку
Вилла 11 комнат в Rigacs, Венгрия
Вилла 11 комнат
Rigacs, Венгрия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Ухоженный объект в регионе Центральная Трансданубия с широкими возможностями использования и…
$259,756
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
В одном из самых тихих районов 2013 Помаза предлагается на продажу современный, отдельно сто…
$599,721
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла 6 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Вилла 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Данный объект площадью около 487 гектаров выставлен на продажу в медье Зала (северо-запад Ве…
$5,03 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Osli, Венгрия
Вилла 6 комнат
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Описание объекта Продаётся венгерская компания (Kft), владеющая парковым участком площадью о…
$3,60 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Хевиз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Хевиз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Данный привлекательный дом на одну семью в 8380 Hévíz сочетает в себе современный комфорт, в…
$474,009
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Фарад, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Фарад, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
В небольшом поселке Farád, всего в 3 минутах езды от Csorna и примерно в 35 минутах от Győr,…
$225,670
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Tanakajd, Венгрия
Вилла 3 комнаты
Tanakajd, Венгрия
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Описание объекта Предлагается к продаже уникальная бывшая мельница, построенная в 1889 году,…
$292,667
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Балатондьёрёк, Венгрия
Вилла 8 комнат
Балатондьёрёк, Венгрия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНЫЙ ДОМ С  ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА БАЛАТОН С ДВУХ ТЕРРАС! Если вы мечтаете жить или отд…
$1,45 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Kisbajcs, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kisbajcs, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен односемейный дом, расположенный в 9062 Кисбайч, в северо-восточной част…
$405,976
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
$687,231
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Вилла 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 260 м²
В 2330 Дунахарасти (нем. Харраст - город в уезде Пешт, район Сигетсентмиклош), в пригороде Б…
$423,375
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Жамбек, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Жамбек, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 172 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в Жамбеке, в тихом, зеленом месте, недалеко от близлежащих гор и центра посел…
$263,304
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Венгрии

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти