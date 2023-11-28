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Венгрия
Земельные участки
Земельные участки в Венгрии
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2 966 объектов найдено
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 352 м²
€190,013
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Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
3 400 м²
€8,911
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Земельные участки
Kisapati, Венгрия
7 888 м²
€47,176
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Земельные участки
Шоймар, Венгрия
678 м²
€39,051
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Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
826 м²
€18,346
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Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
700 м²
Plot for sale in the residential area of Halásztelek (LKe-6), a plot of 700 square meters, w…
€130,782
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Земельные участки
Gyermely, Венгрия
806 м²
€49,770
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Земельные участки
Кётче, Венгрия
1 706 м²
€43,244
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 207 м²
€1,20 млн
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Земельные участки
Гёд, Венгрия
973 м²
€70,502
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Земельные участки
Verteskethely, Венгрия
1 462 м²
€11,794
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
5 094 м²
€91,731
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
586 м²
€39,313
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
5 111 м²
€91,731
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
608 м²
€39,313
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
597 м²
€39,313
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
600 м²
€39,313
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Земельные участки
Nagyszentjanos, Венгрия
762 м²
€39,313
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Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
1 275 м²
€86,227
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 157 м²
€25,947
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Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 824 м²
€40,624
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Земельные участки
Панд, Венгрия
501 м²
€13,760
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Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
645 м²
€15,725
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Земельные участки
Аданд, Венгрия
30 000 м²
€1,44 млн
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Земельные участки
Gyurus, Венгрия
1 620 м²
€7,601
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Земельные участки
Kismaros, Венгрия
1 087 м²
€49,535
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Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
880 м²
€55,038
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Земельные участки
Kissomlyo, Венгрия
788 м²
€6,814
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Земельные участки
Gyoengyoeshalasz, Венгрия
520 000 м²
€681,166
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Земельные участки
Тоальмаш, Венгрия
1 590 м²
€31,451
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