Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки

Земельные участки в Венгрии

;
5 объектов найдено
Участок земли в Капувар, Венгрия
Участок земли
Капувар, Венгрия
Площадь 43 050 м²
Инвестиционный проект для промышленности, логистики и энергетики в Капуваре В экономически …
$1,16 млн
Оставить заявку
Участок земли в Эркень, Венгрия
Участок земли
Эркень, Венгрия
Площадь 480 000 м²
Описание участков: 1-й участок расположен внутри района Örkény с выделенной зоной под застр…
$13,88 млн
Оставить заявку
Участок земли в Gyorszemere, Венгрия
Участок земли
Gyorszemere, Венгрия
Площадь 580 000 м²
К югу от Дьера продаются два земельных участка площадью около 32 га и около 26 га. В настоящ…
$5,45 млн
Оставить заявку
Участок земли в Tatabanyai jaras, Венгрия
Участок земли
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 600 000 м²
На северо-западе Венгрии, в 2800 Татабаньяе, примерно в 60 км от Будапешта выставлена на про…
$8,35 млн
Оставить заявку
Участок земли в Будапешт, Венгрия
Участок земли
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 892 м²
Продается участок площадью около 1892 м2 в 12-м районе Будапешта. Более подробная информаци…
$1,74 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти