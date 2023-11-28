Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки

Земельные участки в Венгрии

2 966 объектов найдено
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 352 м²
€190,013
Оставить заявку
Земельные участки в Кёвагоэрш, Венгрия
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 3 400 м²
€8,911
Оставить заявку
Земельные участки в Kisapati, Венгрия
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
Площадь 7 888 м²
€47,176
Оставить заявку
Земельные участки в Шоймар, Венгрия
Земельные участки
Шоймар, Венгрия
Площадь 678 м²
€39,051
Оставить заявку
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 826 м²
€18,346
Оставить заявку
Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 700 м²
Plot for sale in the residential area of Halásztelek (LKe-6), a plot of 700 square meters, w…
€130,782
Оставить заявку
Земельные участки в Gyermely, Венгрия
Земельные участки
Gyermely, Венгрия
Площадь 806 м²
€49,770
Оставить заявку
Земельные участки в Кётче, Венгрия
Земельные участки
Кётче, Венгрия
Площадь 1 706 м²
€43,244
Оставить заявку
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 207 м²
€1,20 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
Площадь 973 м²
€70,502
Оставить заявку
Земельные участки в Verteskethely, Венгрия
Земельные участки
Verteskethely, Венгрия
Площадь 1 462 м²
€11,794
Оставить заявку
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 5 094 м²
€91,731
Оставить заявку
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 586 м²
€39,313
Оставить заявку
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 5 111 м²
€91,731
Оставить заявку
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 608 м²
€39,313
Оставить заявку
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 597 м²
€39,313
Оставить заявку
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 600 м²
€39,313
Оставить заявку
Земельные участки в Nagyszentjanos, Венгрия
Земельные участки
Nagyszentjanos, Венгрия
Площадь 762 м²
€39,313
Оставить заявку
Земельные участки в Эрдёкертеш, Венгрия
Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
Площадь 1 275 м²
€86,227
Оставить заявку
Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 157 м²
€25,947
Оставить заявку
Земельные участки в Debreceni jaras, Венгрия
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 1 824 м²
€40,624
Оставить заявку
Земельные участки в Панд, Венгрия
Земельные участки
Панд, Венгрия
Площадь 501 м²
€13,760
Оставить заявку
Земельные участки в Баконьчернье, Венгрия
Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
Площадь 645 м²
€15,725
Оставить заявку
Земельные участки в Аданд, Венгрия
Земельные участки
Аданд, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€1,44 млн
Оставить заявку
Земельные участки в Gyurus, Венгрия
Земельные участки
Gyurus, Венгрия
Площадь 1 620 м²
€7,601
Оставить заявку
Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 1 087 м²
€49,535
Оставить заявку
Земельные участки в Немешвамош, Венгрия
Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
Площадь 880 м²
€55,038
Оставить заявку
Земельные участки в Kissomlyo, Венгрия
Земельные участки
Kissomlyo, Венгрия
Площадь 788 м²
€6,814
Оставить заявку
Земельные участки в Gyoengyoeshalasz, Венгрия
Земельные участки
Gyoengyoeshalasz, Венгрия
Площадь 520 000 м²
€681,166
Оставить заявку
Земельные участки в Тоальмаш, Венгрия
Земельные участки
Тоальмаш, Венгрия
Площадь 1 590 м²
€31,451
Оставить заявку
Realting.com
Перейти