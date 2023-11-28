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Отели в Венгрии

Задунайский край
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4 объекта найдено
Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Хевиз, Венгрия
Отель 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Хевиз, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
€609,000
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Отель в Шоймар, Венгрия
Отель
Шоймар, Венгрия
Площадь 1 050 м²
Продается пансион, состоящий из двух зданий, расположенных на участке площадью около 2 600 м…
€1,70 млн
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Отель в Шопрон, Венгрия
Отель
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
€1,10 млн
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Отель с лифтом в Monoszlo, Венгрия
Отель с лифтом
Monoszlo, Венгрия
Площадь 2 437 м²
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
€5,50 млн
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Типы недвижимости в Венгрии

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