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Отели в Венгрии

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Будапешт
9
Задунайский край
6
Западно-Задунайский край
5
Центральная Венгрия
9
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16 объектов найдено
Отель 435 м² в Хевиз, Венгрия
Отель 435 м²
Хевиз, Венгрия
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Мини-отель на термальном курорте Хевиз! Предлагается …
$494,193
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Отель в Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
В центре Будапешта, по адресу 1081 (8-й район, Йожефварош), продается действующая гостиница …
$8,78 млн
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Отель 450 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 450 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 450 м²
Основные данные • 4-звёздочный отель в Будапеште • 85 гостиничных номеров • 12 служебных / а…
$9,90 млн
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TekceTekce
Отель в Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
На продажу предлагается бутик-отель с 8 апартаментами, зарегистрированными как коммерческое …
$1,47 млн
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Отель 225 м² в Osli, Венгрия
Отель 225 м²
Osli, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 225 м²
Данный парк отдыха и мероприятий расположен в одном из самых живописных уголков Западной Вен…
$3,60 млн
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Отель в Будапешт, Венгрия
Отель
Будапешт, Венгрия
В 1071 Будапешт выставлено на продажу полностью отремонтированное здание, которое в настояще…
$4,44 млн
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Отель 1 490 м² в Бюксек, Венгрия
Отель 1 490 м²
Бюксек, Венгрия
Площадь 1 490 м²
На продажу выставлен уникальный объект в сегменте здравоохранения: объект был спроектирован …
$3,19 млн
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Отель в Хевиз, Венгрия
Отель
Хевиз, Венгрия
Количество этажей 3
Продаётся полностью укомплектованный отель в курортном городе Хевиз, известном своим уникаль…
$3,01 млн
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Отель 1 943 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 1 943 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 943 м²
На продажу предлагается полностью функционирующий отель общей площадью 1 943 м² и 16 номерам…
$10,06 млн
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Отель 226 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 226 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 226 м²
Этаж 5
БУТИК-ОТЕЛЬ НА 10 НОМЕРОВ БУДАПЕШТ, 1-Й РАЙОН 1 250 000 ЕВРО + НДС ПРЕКРАСНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ –…
$1,45 млн
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Отель 860 м² в Шопрон, Венгрия
Отель 860 м²
Шопрон, Венгрия
Площадь 860 м²
На продажу выставлен построенный в 2001 году небольшой отель в 9027 Дьер. К гостинице с 13-ю…
$1,28 млн
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Отель 270 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 270 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 270 м²
В отличном месте, в 7-м районе Будапешта на улице Надькорут, продается действующий 9-комнатн…
$1,68 млн
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Отель 1 200 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 1 200 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 200 м²
БУДАПЕШТ – ГОСТЕВОЙ ДОМ – ПРОДАЖА - ОТЛИЧНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ – 1.200 м² – 26 КОМНАТ – ОФИСЫ –…
$9,28 млн
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НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА В ХЕВИЗЕ! в Хевиз, Венгрия
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА В ХЕВИЗЕ!
Хевиз, Венгрия
Число комнат 11
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
На одной из самых популярных улиц курортного города Хевиз, всего в 10 минутах пешком от знам…
$1,34 млн
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Отель 2 437 м² в Monoszlo, Венгрия
Отель 2 437 м²
Monoszlo, Венгрия
Площадь 2 437 м²
Этот объект представляет собой виноградники площадью примерно 10 гектаров, на которых выраба…
$6,38 млн
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Отель 1 120 м² в Будапешт, Венгрия
Отель 1 120 м²
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 120 м²
Данные 13 новых апартаментов расположены на двух верхних этажах частного дома в Дворцовом кв…
$6,03 млн
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Типы недвижимости в Венгрии

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