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Земельные участки в Община Даниловград, Черногория

9 объектов найдено
Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
ID 967 Продается земельный участок в Даниловграде Даниловград, рядом с рекой Zeta Пло…
€45,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
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Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
Код объекта - 4.27.15.11818Большой земельный участок в Подгорице, Даниловград Большой земель…
€292,000
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Земельные участки с видом на горы в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки с видом на горы
Община Даниловград, Черногория
Код объекта - 1.27.15.9737Земельный участок в поселке Ястреб, Даниловград Характеристики уча…
€16,500
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Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
Площадь 2 310 м²
Код объекта - 1.27.15.9736Бюджетный земельный участок в поселке Загорак, Даниловград   Харак…
€14,000
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Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
Код объекта - 1.27.15.9392Просторный земельный участок в Даниловграде Просторный земельный у…
€37,000
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Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
Площадь 1 200 м²
Код объекта - 1.27.15.9180Большие участки по низкой цене район Косич Даниловград   Основные …
€30,000
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Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
Площадь 80 м²
Код объекта - 1.27.15.9112Предлагается к продаже большой земельный участок  15.500 м2 в Дани…
€150,000
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Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
Код объекта - 1.27.15.8817Сельскохозяйственный участок площадью 18 000 м2 находится рядом с …
€54,000
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Земельные участки в Община Даниловград, Черногория
Земельные участки
Община Даниловград, Черногория
Код объекта - 1.27.15.5328Плодородный большой участок в Даниловграде Основные характеристики…
€24,500
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