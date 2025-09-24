Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. South Eastern Region
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в South Eastern Region, Мальта

Валлетта
14
Marsascala
92
Fgura
63
Zabbar
50
Квартира Удалить
1 объект найдено
Пентхаус 10 комнат в Marsascala, Мальта
Пентхаус 10 комнат
Marsascala, Мальта
Число комнат 10
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 5/1
Эксклюзивная марсаскала Пентхаус в тихом, востребованном районеДизайнерская отделка и полнос…
$858,403
Типы недвижимости в South Eastern Region

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в South Eastern Region, Мальта

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
