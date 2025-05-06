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Виллы возле озера в Латвии

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B GROUP
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Квартира 4 комнаты в Рига, Латвия
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Квартира 2 комнаты в Юрмала, Латвия
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Юрмала, Латвия
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Площадь 55 м²
Этаж 2
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$211,199
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Агентство
VIP REAL
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Рига, Латвия
Квартира 2 комнаты
Рига, Латвия
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B GROUP
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu
Дом 5 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
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Квартира 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Квартира 3 комнаты
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Параметры недвижимости в Латвии

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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