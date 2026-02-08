Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Viesturu pagasts
  4. Жилая

Жилье в Viesturu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Viesturu pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Viesturu pagasts, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Этот односемейный дом, построенный в 1938 году, расположен на 1,9 га земли в районе Вестуру …
$55,691
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
