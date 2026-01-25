Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Vidrizu pagasts, Латвия

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Vidrizi, Латвия
Квартира 4 комнаты
Vidrizi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 186 м²
Этаж 2/7
Предлагаем приобрести шикарную квартиру в уникальном проекте HOFT (House Of the Flying Trees…
$931,400
Квартира 5 комнат в Vidrizi, Латвия
Квартира 5 комнат
Vidrizi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 262 м²
Этаж 2/2
Предлагаем шикарный пентхаус с террасой в ренновированном доме, входящего в состав нового пр…
$857,059
Квартира 4 комнаты в Vidrizi, Латвия
Квартира 4 комнаты
Vidrizi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Этаж 1/2
Предлагаем просторную квартиру в ренновированном доме, входящего в состав нового проекта в Ю…
$727,913
Параметры недвижимости в Vidrizu pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
