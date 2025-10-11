Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Vandzenes pagasts
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Vandzenes pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Vandzenes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Vandzenes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Perfect combination of country house style living. Good living house where one part of the …
$277,631
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 12 комнат в Vandzenes pagasts, Латвия
Вилла 12 комнат
Vandzenes pagasts, Латвия
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 250 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$183,898
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Vandzenes pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти