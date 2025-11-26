Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Tukuma novads
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Tukuma novads, Латвия

Lapmezciema pagasts
6
Engures pagasts
4
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Клапкалнциемс, Латвия
Дом 4 комнаты
Клапкалнциемс, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 419 м²
Этаж 2/2
Просторный и комфортабельный двухэтажный дом с предлагается на продажу в приморском поселке …
$274,942
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Tukuma novads, Латвия

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти