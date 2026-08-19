Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Tukuma novads
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Tukuma novads, Латвия

;
Lapmezciema pagasts
4
8 объектов найдено
Дом 7 комнат в Ragaciems, Латвия
Дом 7 комнат
Ragaciems, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Продаётся уютный семейный дом у моря в Рагациемсе. Дом 330 м². Участок 1270 м². До моря и …
$315,927
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Дом 10 комнат в Tumes pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Tumes pagasts, Латвия
Число комнат 10
Площадь 562 м²
Этаж 2/1
Элегантно отреставрированная усадьба Ķīļi, расположенная в живописном месте между замком Jau…
$496,351
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Semes pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Semes pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 700 м²
Этаж 1/2
Новое здание, закрытая территория, лоджия, баня, бассейн, сауна, изолированные комнаты, смеж…
$1,47 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 5 комнат в Ragaciems, Латвия
Дом 5 комнат
Ragaciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская ст…
$829,986
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Кестерциемс, Латвия
Дом 6 комнат
Кестерциемс, Латвия
Число комнат 6
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
$753,111
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Berzciems, Латвия
Дом
Berzciems, Латвия
Площадь 950 м²
Этаж 1/1
Продают имущество в Берзциемс, Тукумская волость, от г. Рига 85 км, побережье Балтийского мо…
$576,318
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 6 комнат в Бигауньциемс, Латвия
Дом 6 комнат
Бигауньциемс, Латвия
Число комнат 6
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
Продаю дом, полностью меблированный трёхэтажный дом – 232 кв. м. Прекрасные соседи, 2 минуты…
$409,740
Оставить заявку
Дом в Лапмежциемс, Латвия
Дом
Лапмежциемс, Латвия
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
“Nordes”/”Lauri”, Рагациемс, Энгурский край, Латвия Недвижимость находится прямо на берегу …
$739,782
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Tukuma novads, Латвия

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти