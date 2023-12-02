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Коммерческая недвижимость в Смилтенский край, Латвия

1 объект найдено
Офис в центре города, с видом на город, с тренажерным залом в Смилтене, Латвия
Офис в центре города, с видом на город, с тренажерным залом
Смилтене, Латвия
Площадь 87 м²
+ Исторический центр Риги+ Стабильный и прогнозируемый доход+ Рентная доходность: 4. 5%+ Пос…
€400,000
в месяц
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