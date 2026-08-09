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Дома в Siguldas novads, Латвия

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Krimuldas pagasts
6
Сигулда
4
Incukalna pagasts
3
13 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Klavas, Латвия
Дом 4 комнаты
Klavas, Латвия
Число комнат 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
$184,643
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Tribus Realty
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Дом 8 комнат в Сигулда, Латвия
Дом 8 комнат
Сигулда, Латвия
Число комнат 8
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Прекрасная недвижимость в отличном месте в Сигулде. Отремонтированное здание с просторным вн…
$227,737
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Дом 12 комнат в Сигулда, Латвия
Дом 12 комнат
Сигулда, Латвия
Число комнат 12
Площадь 503 м²
Количество этажей 2
$748,690
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Дом 33 комнаты в Сигулда, Латвия
Дом 33 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 33
Площадь 2 735 м²
Этаж 1/3
Уникальная возможность приобрести Кримулдский замок. В Кримулдской усадьбе активно действует…
$3,50 млн
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Дом 5 комнат в Klavas, Латвия
Дом 5 комнат
Klavas, Латвия
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
$236,092
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Сигулда, Латвия
Дом
Сигулда, Латвия
Площадь 7 000 м²
Этаж 3/3
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Латви…
$3,21 млн
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Дом 9 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 9 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
От центра Риги 20 км находиться лучший, элитный посёлок “Суниши”. Закрытого типа на берегу о…
$567,332
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Дом 8 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 670 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
$1,16 млн
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Дом 10 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 10 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
$1,05 млн
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Дом 9 комнат в Incukalna pagasts, Латвия
Дом 9 комнат
Incukalna pagasts, Латвия
Число комнат 9
Площадь 344 м²
Этаж 3
$312,433
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Дом 8 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продает новый удобный и теплый дом для большой семьи, который находится в престижном посёлке…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 7 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 7
Площадь 496 м²
Количество этажей 3
Лучший элитный поселк закрытого типа на берегу озера Суниши. Дом со своей береговой линией, …
$630,369
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Дом 6 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 6
Площадь 391 м²
Количество этажей 3
Лучший элитный поселк закрытого типа на берегу озера Суниши. Дом со своей береговой линией, …
$483,283
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Параметры недвижимости в Siguldas novads, Латвия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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