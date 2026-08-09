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Коммерческая недвижимость в Siguldas novads, Латвия

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение в Сигулда, Латвия
Коммерческое помещение
Сигулда, Латвия
Продается девелопмент проект малоэтажного поселка, разделенный на 77 отдельных участков в Си…
$704,670
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Metropolis Group
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Коммерческое помещение в Krimuldas pagasts, Латвия
Коммерческое помещение
Krimuldas pagasts, Латвия
Число комнат 1
К продаже предлагается эксклюзивная недвижимость. Кримулдский замок и огромная прилегающая т…
$3,44 млн
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Агентство
VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение 10 000 м² в Сигулда, Латвия
Коммерческое помещение 10 000 м²
Сигулда, Латвия
Число комнат 30
Площадь 10 000 м²
К продаже предлагается эксклюзивное Кримулдское поместье, расположенное в национальном парке…
$3,43 млн
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Агентство
Metropolis Group
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