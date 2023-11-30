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Коммерческая недвижимость в Сигулдский край, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая в Сигулда, Латвия
Коммерческая
Сигулда, Латвия
Площадь 15 223 м²
Предлагаем преобрести успешно работающий развлекательный комплекс в Сигулде. Расположен в…
€480,000
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