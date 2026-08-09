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Квартиры в Siguldas novads, Латвия

;
Сигулда
24
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27 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
$214,770
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
$194,914
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
$213,188
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
$206,179
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
$247,483
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 3/3
$213,188
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/3
$215,428
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
$235,876
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Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
$161,803
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/3
$215,428
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
$185,008
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
$235,195
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 2 комнаты в Krimuldas pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Krimuldas pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
$46,789
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Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/3
$245,350
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 51 м²
Этаж 3/3
$186,181
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
$222,238
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/3
$196,963
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
$216,761
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
$244,995
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
$214,770
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Квартира 4 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Этаж 7/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$668,062
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Квартира 2 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 2 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$149,924
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Квартира 4 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 4 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 2/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$207,154
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Квартира 9 комнат в Сигулда, Латвия
Квартира 9 комнат
Сигулда, Латвия
Число комнат 9
Площадь 279 м²
Этаж 6/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$989,342
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Квартира 1 комната в Sidgunda, Латвия
Квартира 1 комната
Sidgunda, Латвия
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Один из козырей нового проекта «Pagalms 2.0» – место его расположения на территории ВЭФ, меж…
$64,088
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Квартира 5 комнат в Sunisi, Латвия
Квартира 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 255 м²
Этаж 3/4
Двухуровневый Пентхаус в элитном посёлке, на берегу озера Суниши Элитный посёлок, на берегу …
$378,222
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Квартира 3 комнаты в Сигулда, Латвия
Квартира 3 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 4/7
Проект LOFTS&ROSEGOLD расположен на улице Стрелниеку, д.8 – в самой респектабельной и прести…
$291,629
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Параметры недвижимости в Siguldas novads, Латвия

с террасой
Недорогая
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