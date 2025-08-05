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Жильё в Sesavas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Sesava, Латвия
Дом 4 комнаты
Sesava, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Многофункциональная недвижимость, которая включает в себя возможность жить на месте в двухэт…
$155,014
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Параметры недвижимости в Sesavas pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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