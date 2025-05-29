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Инвестиционная недвижимость в Semes pagasts, Латвия

Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
Инвестиционная 500 м² в Semes pagasts, Латвия
Инвестиционная 500 м²
Semes pagasts, Латвия
Количество спален 11
Площадь 500 м²
Предлагаем приобрести эксклюзивный действующий комплекс отдыха на природе вдали от городског…
$1,12 млн
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Инвестиционная 500 м² в Semes pagasts, Латвия
Инвестиционная 500 м²
Semes pagasts, Латвия
Число комнат 11
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивный действующий комплекс отдыха на природе вдали от городског…
$1,01 млн
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