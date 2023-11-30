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Земельные участки в Saulkrastu novads, Латвия

5 объектов найдено
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение в Saulkrastu novads, Латвия
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Saulkrastu novads, Латвия
Хороший земельный участок в шаговой доступности от моря, в окружении деревьев в частном посе…
€72,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки в kisupe 1, Латвия
Земельные участки
kisupe 1, Латвия
Один из лучших участков в великолепном тихом месте рядом с морем. Продается земельный уча…
€163,000
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Земельные участки в kisupe 1, Латвия
Земельные участки
kisupe 1, Латвия
Продаются два вместе или по раздельности участка в великолепном тихом месте рядом с морем. …
€118,150
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Земельные участки в Саулкрасты, Латвия
Земельные участки
Саулкрасты, Латвия
Площадь 30 000 м²
Этаж 1/2
€592,920
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Земельные участки в Саулкрасты, Латвия
Земельные участки
Саулкрасты, Латвия
Продается участок под застройку в Меллужи, на улице Капу 23 общей площадью 11 378 кв. м. Раз…
€1,60 млн
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