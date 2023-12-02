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Коммерческая недвижимость в Саласпилсский край, Латвия

3 объекта найдено
Коммерческая 4 комнаты в Salaspils pagasts, Латвия
Коммерческая 4 комнаты
Salaspils pagasts, Латвия
Комнаты 4
Площадь 1 021 м²
€790,000
в месяц
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом в Саласпилс, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом
Саласпилс, Латвия
Продаем участок земли под застройку общей площадью 27,38 га. Расположен в Рижском районе, …
€1,50 млн
в месяц
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Коммерческая 50 комнат с садом, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Salaspils pagasts, Латвия
Коммерческая 50 комнат с садом, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Salaspils pagasts, Латвия
Комнаты 50
Площадь 5 633 м²
Предлагаем на продажу поселок закрытого типа, расположенный в уникальном природном заповедни…
€2,50 млн
в месяц
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