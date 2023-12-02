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Жильё в Саласпилсский край, Латвия

дома
3
4 объекта найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Саласпилс, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Саласпилс, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Этаж 2/2
3-х этажный дом с кровельной конструкцией и пристройкой, высокий цокольный этаж с коммерческ…
€184,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта в Salaspils pagasts, Латвия
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, без ремонта
Salaspils pagasts, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 376 м²
Этаж 2/2
Продается сданный в эксплуатацию жилой дом. Два этажа, 6 комнат, в том числе 4 спальни, гост…
€149,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с видом на реку в Salaspils pagasts, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с видом на реку
Salaspils pagasts, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 2/2
В собственности есть большой жилой дом, гараж на две машины и подвал.На первом этаже дома ес…
€297,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в Саласпилс, Латвия
Квартира 6 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Саласпилс, Латвия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
Этаж 3/3
Продаётся просторный частный дом в Адажах.Особняк 3 уровней. Общая жилая площадь помещений …
€450,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Саласпилсский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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