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Дома возле озера в Salas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Kagi, Латвия
Дом 3 комнаты
Kagi, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Дом совершенно новый, был завершен в ноябре 2022 года. Полностью меблирована. На втором этаж…
$256,430
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Параметры недвижимости в Salas pagasts, Латвия

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