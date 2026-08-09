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Дома в Ropazu novads, Латвия

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Garkalnes pagasts
36
Stopinu pagasts
10
Ropazu pagasts
3
49 объектов найдено
Дом 10 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
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Дом 10 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 357 м²
Количество этажей 3
✨ Мы рады предложить этот просторный и уютный дом, идеально подходящий для большой семьи или…
$328,972
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Русский
Дом 5 комнат в Stopinu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продаётся современный дом, построенный в 2018 году, расположенный на первой линии. Описан…
$634,203
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 1 комната в Villasmuiza, Латвия
Дом 1 комната
Villasmuiza, Латвия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
Прекрасная недвижимость в получасе езды от Риги. Отличное место для отдыха, где можно посади…
$78,248
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TekceTekce
Дом 10 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 10 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 10
Площадь 838 м²
Этаж 4/4
Продается дом с причалом в элитном поселке закрытого типа на побережье Балтэзерса, одного из…
$872,862
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Дом 6 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 6
Площадь 414 м²
Количество этажей 2
В охраняемом, закрытого типа поселке ";Суниши";, всего в 30 минутах езды от центра Риги, выс…
$814,672
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Дом 6 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Предлагаем приобрести замечательный частный дом. На двух уровнях дома расположена просторная…
$880,540
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Дом 10 комнат в Lici, Латвия
Дом 10 комнат
Lici, Латвия
Число комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Предлагаем на продажу очень красивый светлый дом в 15-ти километрах от Риги. Тихое, уютное м…
$880,540
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Дом 8 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 670 м²
Этаж 3/3
Арендовать этот объект на долгий срок Предлагаем на продажу шикарный особняк на самом бере…
$1,10 млн
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Дом 5 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 5 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Продаем небольшой, компактный дом с видом на озеро в престижном поселке Приедкалне, всего в …
$807,749
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Дом 5 комнат в Ropazu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ropazu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Количество этажей 2
Уникальный объект недвижимости, в котором сочетаются современный, энергоэффективный и высоко…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Stopinu pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
$537,981
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 455 м²
Роскошный семейный дом в престижном районе Берги, Рига. Этот тщательно спроектированный до…
$528,503
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Дом 8 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 8 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 8
Площадь 423 м²
Этаж 1/2
$370,834
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 6
Площадь 730 м²
Предлагаем приобрести особняк, который расположился в живописном месте на берегу озера «SUNI…
$1,12 млн
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Дом в Makstenieki, Латвия
Дом
Makstenieki, Латвия
$900,217
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 6 комнат в Stopinu pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 255 м²
Этаж 1/2
$352,100
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 5 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 478 м²
Продается уникальный дом, построенный по индивидуальному проекту в Сунишах. - Общая площ…
$557,864
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Дом 7 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 232 м²
Этаж 2/2
Предлагаем к приобретению дом в Балтэзерсе. Площадь земли – 1246 кв. мПлощадь дома – 231, 6 …
$581,908
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Дом 6 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Продаётся ультрасовременный пассивный дом в престижном посёлке Балтеэзерс. Уникальная воз…
$512,060
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Дом 7 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Предлагаем на продажу эксклюзивный, шикарный дом в  посёлке Suņīši,  элитный посёлок закрыто…
$698,290
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Дом 6 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 6 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 6
Площадь 499 м²
Количество этажей 2
Предлагаем 2 этажный дом в самом элитном посёлке закрытого типа на побережье Балтэзерса. Кач…
$651,600
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Дом 5 комнат в Sauriesi, Латвия
Дом 5 комнат
Sauriesi, Латвия
Число комнат 5
Площадь 206 м²
Этаж 1/2
$279,092
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 283 м²
Количество этажей 2
редлагаем приобрести современный и новый дом в благоустроенном посёлке Марсили. Недвижимость…
$742,596
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Lici, Латвия
Дом 4 комнаты
Lici, Латвия
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
$288,897
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Stopinu pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
Продается хорошо построенный, просторный и светлый семейный дом в Дрейлини с несколькими бал…
$380,730
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Дом 6 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 6 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 6
Площадь 578 м²
Количество этажей 3
Предлагаем приобрести дом в Приедкалне, на улице Лиедага.Просторный и благоустроенный участо…
$672,978
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Агентство
VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Просторный дом в Букулти для большой семьи. Продаётся просторный и облагороженный двухэта…
$270,124
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 7 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 260 м²
Этаж 1/2
$284,291
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Ropazu pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ropazu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Продается современный одноэтажный дом в элитном поселке Марсили, Балтезерс! Описание: …
$458,036
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Metropolis Group
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Дом 8 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
В элитном поселке на берегу чистейшего большого озера, соединенного каналом c Рижским заливо…
$645,729
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Параметры недвижимости в Ropazu novads, Латвия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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