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Дома в Praulienas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Praulienas pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Praulienas pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Этаж 3/3
Очаровательный замок Лаздонской усадьбы имеет долгую историю и пережил свой расцвет уже давн…
$181,159
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Параметры недвижимости в Praulienas pagasts, Латвия

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