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Жильё в Олайне, Латвия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Олайне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Олайне, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Теплая 2-комнатная квартира, расположенная в доме, отремонтированном в 2019 году. Дом утепле…
$48,647
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов