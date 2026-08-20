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Коммерческая недвижимость в Ogres novads, Латвия

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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 350 м² в Лиелварде, Латвия
Коммерческое помещение 1 350 м²
Лиелварде, Латвия
Площадь 1 350 м²
Этаж 3
Продают функциональные производственные помещения в Lielvārde, на територии бывшего пивного…
$112,117
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Производство 4 652 м² в Krapes pagasts, Латвия
Производство 4 652 м²
Krapes pagasts, Латвия
Число комнат 15
Площадь 4 652 м²
Количество этажей 3
$542,515
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Коммерческое помещение 72 м² в Огре, Латвия
Коммерческое помещение 72 м²
Огре, Латвия
Площадь 72 м²
Этаж 1
Продаётся коммерческое помещение 72m2 - современный действующий, студия красоты в городе Oгр…
$116,788
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Коммерческое помещение 10 064 м² в Огре, Латвия
Коммерческое помещение 10 064 м²
Огре, Латвия
Площадь 10 064 м²
$567,695
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