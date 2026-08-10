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Дома в Огре, Латвия

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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Огре, Латвия
Дом 5 комнат
Огре, Латвия
Число комнат 5
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
$346,876
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Огре, Латвия
Дом 4 комнаты
Огре, Латвия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
$189,948
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Параметры недвижимости в Огре, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
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