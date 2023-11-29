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Дома в Огре, Латвия

1 объект найдено
Дом 1 спальня в хорошем состоянии в Огре, Латвия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии
Огре, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Продается садовый дом с согласованным проектом и действующим разрешением на строительство в …
€35,000
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