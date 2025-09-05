Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Nicas pagasts
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Nicas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Nicas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Скрытая жемчужина на нетронутом побережье Балтийского моря! Этот уникальный отель, расположе…
$1,05 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Nicas pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти