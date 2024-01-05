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Коммерческая недвижимость в Марупский край, Латвия

2 объекта найдено
Офис с парковкой, с балконом, с террасой в Марупский край, Латвия
Офис с парковкой, с балконом, с террасой
Марупский край, Латвия
Площадь 1 676 м²
Этаж 2/2
Площадь здания: 1676 м² (без террасы и летнего конференц-зала) Офисная площадь: 1170 м² Ос…
€1,60 млн
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Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Яунмарупе, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Яунмарупе, Латвия
Расположение: Рядом с офисным зданием Smartlynx Airlines (с одной стороны) и прокатом автом…
€598,000
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