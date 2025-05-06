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Коммерческая недвижимость в Babites pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Коммерческое помещение в Пиньки, Латвия
Коммерческое помещение
Пиньки, Латвия
Земельный участок под коммерческую, многоквартирную, рядную застройку и т.д. общей площадью …
$792,778
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Офис 1 358 м² в Пиньки, Латвия
Офис 1 358 м²
Пиньки, Латвия
Площадь 1 358 м²
Этаж 1/1
Помещения изолированы, проходы имеют отдельный вход, помещения удобно разделены на три. На о…
$846,350
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