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Инвестиционная недвижимость в Marupe, Латвия

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1 объект найдено
Инвестиционная в Марупе, Латвия
Инвестиционная
Марупе, Латвия
Предлагаем приобрести обьект недвижимости, расположенный в Марупе. Согласно плану развития, …
$1,25 млн
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