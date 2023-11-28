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Коммерческая недвижимость в Лимбажский край, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая в Skulte, Латвия
Коммерческая
Skulte, Латвия
Земельный участок по адресу Юрмала, проспект Межа, 1, кадастровый номер 1300 008 0186. Площа…
€1,09 млн
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