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Отели в Лиепае, Латвия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 2 215 м² в Лиепая, Латвия
Отель 2 215 м²
Лиепая, Латвия
Площадь 2 215 м²
Этаж 4/4
Современный отель в Веклиепае, расположенный в идеальном месте – общая площадь 2214,9 кв. м,…
$2,27 млн
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