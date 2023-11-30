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Коммерческая недвижимость в Лиепая, Латвия

3 объекта найдено
Коммерческая в Лиепая, Латвия
Коммерческая
Лиепая, Латвия
Площадь 2 336 м²
Этаж 1/3
Дом с улицы, место для парковки, вход со двора и улицы, лифт, балкон, окна на улицу, изолиро…
€1,000,000
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Ресторан, кафе в Лиепая, Латвия
Ресторан, кафе
Лиепая, Латвия
Площадь 3 540 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,35 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Лиепая, Латвия
Инвестиционная для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Лиепая, Латвия
Площадь 44 000 м²
Основная территория: - Участок земли общей площадью в 17,6 га (176 352 м2), с прилегающими к…
€4,00 млн
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