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Квартиры в Laudonas pagasts, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Laudonas pagasts, Латвия
Квартира 6 комнат
Laudonas pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 208 м²
Этаж 4/5
Предлагаем эксклюзивную, просторную квартиру в самом престижном районе Риги - Тихом центре. …
$692,552
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Квартира 5 комнат в Laudonas pagasts, Латвия
Квартира 5 комнат
Laudonas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Этаж 4/6
Улица Дзирнаву 62, в дворовом доме, между улицами Тербатас и Бривибас. Предлагаем  5-комнатн…
$243,743
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Параметры недвижимости в Laudonas pagasts, Латвия

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