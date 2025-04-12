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Жильё в Laudonas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Laudonas pagasts, Латвия
Квартира 5 комнат
Laudonas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 132 м²
Этаж 4/6
Улица Дзирнаву 62, в дворовом доме, между улицами Тербатас и Бривибас. Предлагаем  5-комнатн…
$243,743
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Параметры недвижимости в Laudonas pagasts, Латвия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов