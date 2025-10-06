Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Lapmezciema pagasts
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Lapmezciema pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Ragaciems, Латвия
Дом 7 комнат
Ragaciems, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Продаётся уютный семейный дом у моря в Рагациемсе. Дом 330 м². Участок 1270 м². До моря и …
$363,358
Параметры недвижимости в Lapmezciema pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
