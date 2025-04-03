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Жильё в Кулдига, Латвия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Кулдига, Латвия
Дом 4 комнаты
Кулдига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
$106,161
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 2 комнаты в Кулдига, Латвия
Дом 2 комнаты
Кулдига, Латвия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
$97,151
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов