Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Кекава
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Кекавах, Латвия

;
Kekavas pagasts
16
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Кекава, Латвия
Дом 4 комнаты
Кекава, Латвия
Число комнат 4
Площадь 630 м²
Этаж 1/2
Предлагается к продаже поместье в Кекавской области в 30 минутах от центра Риги. На пр…
$1,97 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кекавах, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти