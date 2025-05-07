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Жильё в Кекавах, Латвия

Kekavas pagasts
35
3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Vimbukrogs, Латвия
Дом 5 комнат
Vimbukrogs, Латвия
Число комнат 5
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
$297,535
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Дом 6 комнат в Odukalns, Латвия
Дом 6 комнат
Odukalns, Латвия
Число комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
$206,071
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Дом 5 комнат в Кекава, Латвия
Дом 5 комнат
Кекава, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Этаж 3/3
На первом этаже жилого дома есть удобный холл, ванная комната, туалет, просторная гостиная с…
$436,632
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Международное агентство недвижимости Habita
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