  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Kalnciema pagasts
  4. Жилая

Жилье в Kalnciema pagasts, Латвия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kalnciema pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Kalnciema pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
$31,877
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Параметры недвижимости в Kalnciema pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
