  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Kaives pagasts
  4. Жилая

Жильё в Kaives pagasts, Латвия

1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Kaives pagasts, Латвия
Вилла 7 комнат
Kaives pagasts, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 723 м²
Этаж 3/3
Обнаружение Vecpiebalgas Дзирнавы, редкое сочетание наследия, природы и прибыльности. Распол…
$527,007
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
