  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Юрмала
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Юрмале, Латвия

1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Таунхаус 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Современный Таунхаус у реки со своим земельным участком. Таунхаус состоит из 6 секций, к…
$317,852
Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

Недорогая
Элитная
